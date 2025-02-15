Galatasaray’dan şaşırtan Kaan Ayhan hamlesi: Kendisi bile beklemiyordu

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’dan şaşırtan Kaan Ayhan hamlesi: Kendisi bile beklemiyordu

Galatasaray’ın AZ Alkmaar mağlubiyeti sonrası eleştirilerin hedefi haline gelen oyunculardan Kaan Ayhan için yapılan hamle dikkat çekti. Hollanda deplasmanında kırmızı kart gören oyuncu yönetimin hamlesine çok şaşırdı.

AZ Alkmaar maçında gördüğü kırmızı kartla çözülmeye neden olan ve geçen sene de Sparta Prag karşılaşmasında atılan Kaan Ayhan’ın bir sene içinde iki kere benzer hatalar yapması tepki topladı.

Hollanda deplasmanında, Torreira’nın yokluğunda orta alanda görev yapan ve ağır kalan Kaan’ın ikinci yarının başında beke geçmesiyle beraber aynı sorunu yaşaması pahalıya patladı.

Performansının yanı sıra kritik maçlarda atılmasıyla hedef haline gelen 30 yaşındaki futbolcunun kısa süre önce beklediğinin çok üzerinde zam alması ise dikkat çekti.

KENDİSİ BİLE ŞAŞIRDI

Yerli futbolculara zam konusunun gündeme gelmesiyle beraber 30 yaşındaki futbolcunun ücretinde de ciddi artışa gidildi.

Buna göre yıllık 800 bin euroya oynayan Kaan, yapılan iyileştirmeyle ücretinin 1.2 milyon euroya çıkmasını beklerken, maaşının 1.5 milyon euroya çıkarılmasına şaşırdığı ortaya çıktı.

Galatasaray’da yerli futbolculara zam meselesinde de sürecin iyi yönetilemediği eleştirileri başladı. Yunus ve Abdülkerim’in performanslarındaki dalgalanmalar da buna örnek gösterildi.

Son Haberler
Doğuştan gökkuşağı renginde: Bilim dünyasını şaşırtan kedi yavrusu
Doğuştan gökkuşağı renginde: Bilim dünyasını şaşırtan kedi yavrusu
Giresun’da derede can pazarı! Araç içerisinde 4 kişi kurtarılmayı beklediler
Giresun’da derede can pazarı! Araç içerisinde 4 kişi kurtarılmayı beklediler
Van’da feci kaza: 3 yaralı
Van’da feci kaza: 3 yaralı
Solskjaer ilk kez Dolmabahçe’de Süper Lig maçına çıkacak
Solskjaer ilk kez Dolmabahçe’de Süper Lig maçına çıkacak
Edirne sise gömüldü
Edirne sise gömüldü