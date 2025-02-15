Galatasaray’dan şaşırtan Kaan Ayhan hamlesi: Kendisi bile beklemiyordu

AZ Alkmaar maçında gördüğü kırmızı kartla çözülmeye neden olan ve geçen sene de Sparta Prag karşılaşmasında atılan Kaan Ayhan’ın bir sene içinde iki kere benzer hatalar yapması tepki topladı.

Hollanda deplasmanında, Torreira’nın yokluğunda orta alanda görev yapan ve ağır kalan Kaan’ın ikinci yarının başında beke geçmesiyle beraber aynı sorunu yaşaması pahalıya patladı.

Performansının yanı sıra kritik maçlarda atılmasıyla hedef haline gelen 30 yaşındaki futbolcunun kısa süre önce beklediğinin çok üzerinde zam alması ise dikkat çekti.

KENDİSİ BİLE ŞAŞIRDI

Yerli futbolculara zam konusunun gündeme gelmesiyle beraber 30 yaşındaki futbolcunun ücretinde de ciddi artışa gidildi.

Buna göre yıllık 800 bin euroya oynayan Kaan, yapılan iyileştirmeyle ücretinin 1.2 milyon euroya çıkmasını beklerken, maaşının 1.5 milyon euroya çıkarılmasına şaşırdığı ortaya çıktı.

Galatasaray’da yerli futbolculara zam meselesinde de sürecin iyi yönetilemediği eleştirileri başladı. Yunus ve Abdülkerim’in performanslarındaki dalgalanmalar da buna örnek gösterildi.