Galatasaray’dan savunmaya bir hamle daha. Yıldız oyuncu ikna edildi

Kaynak: Milliyet
Galatasaray’dan savunmaya bir hamle daha. Yıldız oyuncu ikna edildi

Galatasaray’dan ara transferde savunmaya bir hamle geliyor. Sarı kırmızılı yönetim sağ bek Issa Kabore’yi ikna etti.

Ara transferde savunmayı güçlendirmeyi amaçlayan Galatasaray PSG forması giyen Skriniar ile büyük ölçüde anlaştı. Tarafların resmi sözleşmeyi imzalamasının an meselesi olduğu belirtilirken sarı kırmızılılardan bir hamle daha geldi.

Milliyet’ten Nevzat Dindar’ın haberine göre Galatasaray bonservisi Manchester City’de olan Issa Kabore ile anlaşma noktasına geldi. Benfica’da kiralık olarak forma giyen sağ bekin ikna edildiği ve Manchester City ile görüşmelere başlanacağı öğrenildi.

23 yaşındaki oyuncuyu Teknik Direktör Okan Buruk’un ısrarla kadroda görmek istediği ve bu nedenle şartların zorlanacağı belirtildi.

Galatasaray ayrıca Kolo Muani ve Mikautadze için de şartları sonuna kadar zorluyor.

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