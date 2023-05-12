Galatasaray'dan Sergio Ramos açıklaması

Erden Timur, Paris Saint-Germain'den kiraladıkları ve geleceği belirsiz olan Mauro Icardi'yle ilgili, "Mauro Icardi'nin durumu biraz daha uzar. Biz tutmak istiyoruz. Kalacak gibi." ifadelerini kullandı.



Timur, Sarı-kırmızılı idareci özellikle İtalyan ekipleriyle adları geçen Nicolo Zaniolo ve Lucas Torreira için ise, "Zaniolo'ya birçok teklif var. Torreira'yı da soranlar var ama Torreira'nın durumu Okan Hoca'ya bağlı." dedi.

"İLGİLENMİYORUZ"

Erden Timur, son olarak Sergio Ramos ve Roberto Firmino'nun kesinlikle gündemlerinde olmadığını söyledi. Timur, "Sergio Ramos ve Roberto Firmino gündemimizde değil. İkisiyle de ilgilenmiyoruz. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor." açıklamasında bulundu.