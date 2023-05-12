Galatasaray'dan Sergio Ramos açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, transfer gündemleriyle ilgili Beyaz TV'ye konuşurken gündemdeki yıldız isim Sergio Romos için de açıklamada bulundu.

Galatasaray'dan Sergio Ramos açıklaması

Erden Timur, Paris Saint-Germain'den kiraladıkları ve geleceği belirsiz olan Mauro Icardi'yle ilgili, "Mauro Icardi'nin durumu biraz daha uzar. Biz tutmak istiyoruz. Kalacak gibi." ifadelerini kullandı.

Timur, Sarı-kırmızılı idareci özellikle İtalyan ekipleriyle adları geçen Nicolo Zaniolo ve Lucas Torreira için ise, "Zaniolo'ya birçok teklif var. Torreira'yı da soranlar var ama Torreira'nın durumu Okan Hoca'ya bağlı." dedi.

"İLGİLENMİYORUZ"
Erden Timur, son olarak Sergio Ramos ve Roberto Firmino'nun kesinlikle gündemlerinde olmadığını söyledi. Timur, "Sergio Ramos ve Roberto Firmino gündemimizde değil. İkisiyle de ilgilenmiyoruz. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor." açıklamasında bulundu.

Öne Çıkanlar
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Yeniçağ sandıklar açılır açılmaz bütün sonuçları açıklayacak. Yeniçağ’ın tüm yazarları seçim bölgesinden bildirecek
Yeniçağ sandıklar açılır açılmaz bütün sonuçları açıklayacak. Yeniçağ’ın tüm yazarları seçim bölgesinden bildirecek
Üç Kız Kardeş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Dursun Özbek Volkan Demirel'e teklif yaptı. Canlı yayında yaptığı teklifi açıkladı
Dursun Özbek Volkan Demirel'e teklif yaptı. Canlı yayında yaptığı teklifi açıkladı
Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını bu akşam var mı?
Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını bu akşam var mı?
Son Haberler
İzmir'deki lüks siteyi küle çeviren yangının sebebi belli oldu Güncel
İzmir'deki lüks siteyi küle çeviren yangının sebebi belli oldu
Galatasaray'dan flaş karar. İmzalar atıldı Spor
Galatasaray'dan flaş karar. İmzalar atıldı
17 yaşındaki Honduraslı göçmen gözetim merkezinde hayatını kaybetti Dünya
17 yaşındaki Honduraslı göçmen gözetim merkezinde hayatını kaybetti
Beşiktaş şampiyon oldu Spor
Beşiktaş şampiyon oldu
Metro inşaatında hortum patladı. Islak beton işçinin üzerine döküldü Yaşam
Metro inşaatında hortum patladı. Islak beton işçinin üzerine döküldü
Kuvvetli sağanak Ankara'yı olumsuz etkiledi Güncel
Kuvvetli sağanak Ankara'yı olumsuz etkiledi