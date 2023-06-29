Galatasaray'dan Simon Banza atağı. Yönetim harekete geçti

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Sarı Kırmızılılar, Simon Banza için harekete geçti.

Galatasaray'dan Simon Banza atağı. Yönetim harekete geçti

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi arenasında ön eleme maçları oynayacak olan Galatasaray'da transferde hareketliliği devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da Mohamed ve Gomis'in de ayrılığıyla forvet transferine odaklanıldı. Forvet mevkisine Icardi'nin dışında başka transfer de yapmayı planlıyor.

İLK HEDEF ICARDİ
Golcü transferini bitirmek için harekete geçen Dursun Özbek yönetiminde ana hedef geçtiğimiz sezon öncesinde PSG'den kiralanan Mauro Icardi'nin takımda kalmasını sağlamak olacak. Sarı-Kırmızılı kulüp, Arjantinli yıldız için girişimlerine devam ederken masaya sürpriz bir isim geldi.

BURUK BANZA'YA ONAY VERDİ
Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Galatasaray, Portekiz Ligi takımı Braga'da forma giyen Simon Banza'yı geniş transfer listesine ekledi. Teknik direktör Okan Buruk'un Banza'nın ikinci santrfor olarak transferine "Olur" dediği belirtildi.

Simon Banza, geçen sezon Portekiz temsilcisinde 24 maçta 14 kez rakip fileleri havalandırdı ve 6 asist yaptı. Fransız futbolcu toplam 20 gole katkı sundu.

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Mauro Icardi ve ailesi geceye damgasını vurdu Spor
Mauro Icardi ve ailesi geceye damgasını vurdu
Bayramda çalışanlar dikkat. Bayram mesaisinde zamlı asgari ücret detayı Ekonomi
Bayramda çalışanlar dikkat. Bayram mesaisinde zamlı asgari ücret detayı
Herkes Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlunu konuşuyor Magazin
Herkes Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlunu konuşuyor
Beşiktaş'ın gözü Coutinho'da. Beşiktaş'ın teklif ettiği rakam belli oldu Spor
Beşiktaş'ın gözü Coutinho'da. Beşiktaş'ın teklif ettiği rakam belli oldu
Sultanlar'dan Tayland'a geçit yok Spor
Sultanlar'dan Tayland'a geçit yok
Wagner isyanına destek verdiği öne sürülen Rus komutanın akıbeti hakkında flaş iddia Dünya
Wagner isyanına destek verdiği öne sürülen Rus komutanın akıbeti hakkında flaş iddia