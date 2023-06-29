Galatasaray'dan Simon Banza atağı. Yönetim harekete geçti

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi arenasında ön eleme maçları oynayacak olan Galatasaray'da transferde hareketliliği devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da Mohamed ve Gomis'in de ayrılığıyla forvet transferine odaklanıldı. Forvet mevkisine Icardi'nin dışında başka transfer de yapmayı planlıyor.

İLK HEDEF ICARDİ

Golcü transferini bitirmek için harekete geçen Dursun Özbek yönetiminde ana hedef geçtiğimiz sezon öncesinde PSG'den kiralanan Mauro Icardi'nin takımda kalmasını sağlamak olacak. Sarı-Kırmızılı kulüp, Arjantinli yıldız için girişimlerine devam ederken masaya sürpriz bir isim geldi.

BURUK BANZA'YA ONAY VERDİ

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Galatasaray, Portekiz Ligi takımı Braga'da forma giyen Simon Banza'yı geniş transfer listesine ekledi. Teknik direktör Okan Buruk'un Banza'nın ikinci santrfor olarak transferine "Olur" dediği belirtildi.

Simon Banza, geçen sezon Portekiz temsilcisinde 24 maçta 14 kez rakip fileleri havalandırdı ve 6 asist yaptı. Fransız futbolcu toplam 20 gole katkı sundu.