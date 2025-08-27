Galatasaray'dan Singo için KAP bildirimi

Düzenleme: Kaynak: AA
Galatasaray'dan Singo için KAP bildirimi

Galatasaray Kulübü, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun transferi için kulübü Monaco ile görüşmelere başladı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Futbola ülkesinde başlayan Singo, Ocak 2019'da Torino'nun altyapısına transfer oldu. İtalyan temsilcisinde 2023 yazına kadar kalan 24 yaşındaki futbolcu, Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Monaco'ya transfer oldu.

Monaco'da iki sezonda 60 resmi maça çıkan Singo, 4 kez gol sevinci yaşadı. Fildişi Sahili Milli Takımı'nın da formasını giyen Singo, savunmanın farklı bölgelerinde oynamasıyla dikkati çekiyor.

Son Haberler
Kerem Aktürkoğlu Türkiye'yi üzdü
Kerem Aktürkoğlu Türkiye'yi üzdü
Cemal Enginyurt'tan Saray'a salvolar...
Cemal Enginyurt'tan Saray'a salvolar...
Galatasaray'dan flaş Rezan Epözdemir kararı
Galatasaray'dan flaş Rezan Epözdemir kararı
Lüleburgaz’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Lüleburgaz’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Şanlıurfa’da iş yerinde korkutan yangın
Şanlıurfa’da iş yerinde korkutan yangın