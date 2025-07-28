Galatasaray'dan şok Morata kararı! İtalyan basını duyurdu

Alvaro Morata'nın Como'ya transferine Galatasaray'dan izin çıkmadı.

Serie A ekibi Como Morata transferinde Milan ile anlaşarak Galatasaray'ın kiralık sözleşmesini feshetmesini talep etmişti.

Hatta Como Başkanı Mirwan Suwarso konuyla ilgili "Morata için anlaşma sağladık. Artık gerisi Milan ile Galatasaray'ın görüşmesine bağlı." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Osimhen transferinin resmiyet kazanmasıyla Morata'nın sözleşmesinden çıkması beklenen Galatasaray'dan herkesi ters köşe yapan bir cevap geldi.

İtalyan basınından Tutto Mercato'nun haberine göre; Galatasaray Morata için gelen bu öneriyi geri çevirdi.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUKLARINA KATKI SAĞLADI

Süper Lig'de 12 maçta 6 gol, 3 asist, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 1 golle oynayan 32 yaşındaki İspanyol golcü, sarı kırmızılı kulübün iki şampiyonluğuna da katkı sağlamıştı.