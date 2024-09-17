Galatasaray’dan sonra Adana Demirspor’un da başı dertte

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’dan sonra Adana Demirspor’un da başı dertte

Yasadışı bahisle bağlantılı olduğu öğrenilen bir site ile sponsorluk anlaşması imzalayan Galatasaray ile birlikte Adana Demirspor’un da başı derde girdi. İki kulüp hakkında suç duyurusunda bulunulduğu iddia edildi.

Galatasaray’ın kumar sitesi olan bir firma ile sponsorluk anlaşması imzalaması büyük tepki çekmişti. Sarı kırmızılı yönetim ise yaptığı açıklamada sponsorluğun haber sitesi ile yapıldığını ve kumarla bağlantısının ortaya çıkması durumunda anlaşmanın feshedileceğini belirtti.

Yapılan sponsorluk anlaşması sosyal medyada da büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları anlaşmanın soruşturulması gerektiğinin altı çizdi.

Öte yandan aynı firma ile Adana Demirspor’un da sponsorluğu olduğu ortaya çıktı. Adana ekibinin stadındaki LED reklam panolarında söz konusu firmanın reklamları bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Büyük tepki çeken sponsorluklar ile ilgili soruşturma başlatıldığı iddia edildi. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, sponsor bahis sitesi ile birlikte Galatasaray ve Adana Demirspor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sabuncuoğlu yaptığı paylaşımlarda Galatasaray’a forma sırt reklamı, Adana Demirspor’a ise stadyumdaki LED reklamla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Sabuncuoğlu, “Spor Toto, 'MeritKing' ismiyle bahis oynatılan web siteleriyle, reklamı yapılan haber sitesinin bağlantısının soruşturulmasını istedi” ifadelerini kullandı.

Ortaya çıkan iddia sonrası Adana Demirspor’un yetkilileri ile görüştüğünü belirten Sabuncuoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Stattaki LED panoların, sezon başında bakanlık denetiminde ihale ile satıldığını ve LED panolara alınan reklamların kulüp tarafından alınmadığını, ihaleyi alan firmanın LED panolara reklam aldığını ve gelirinin de bu ihaleyi alan ajansa ait olduğunu, kulübün sezon içindeki LED reklamlarından bir geliri veya ilgisi bulunmadığını söylediler.

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