Galatasaray’dan sonra Adana Demirspor’un da başı dertte

Galatasaray’ın kumar sitesi olan bir firma ile sponsorluk anlaşması imzalaması büyük tepki çekmişti. Sarı kırmızılı yönetim ise yaptığı açıklamada sponsorluğun haber sitesi ile yapıldığını ve kumarla bağlantısının ortaya çıkması durumunda anlaşmanın feshedileceğini belirtti.

Yapılan sponsorluk anlaşması sosyal medyada da büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları anlaşmanın soruşturulması gerektiğinin altı çizdi.

Öte yandan aynı firma ile Adana Demirspor’un da sponsorluğu olduğu ortaya çıktı. Adana ekibinin stadındaki LED reklam panolarında söz konusu firmanın reklamları bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Büyük tepki çeken sponsorluklar ile ilgili soruşturma başlatıldığı iddia edildi. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, sponsor bahis sitesi ile birlikte Galatasaray ve Adana Demirspor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sabuncuoğlu yaptığı paylaşımlarda Galatasaray’a forma sırt reklamı, Adana Demirspor’a ise stadyumdaki LED reklamla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Sabuncuoğlu, “Spor Toto, 'MeritKing' ismiyle bahis oynatılan web siteleriyle, reklamı yapılan haber sitesinin bağlantısının soruşturulmasını istedi” ifadelerini kullandı.

Ortaya çıkan iddia sonrası Adana Demirspor’un yetkilileri ile görüştüğünü belirten Sabuncuoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Stattaki LED panoların, sezon başında bakanlık denetiminde ihale ile satıldığını ve LED panolara alınan reklamların kulüp tarafından alınmadığını, ihaleyi alan firmanın LED panolara reklam aldığını ve gelirinin de bu ihaleyi alan ajansa ait olduğunu, kulübün sezon içindeki LED reklamlarından bir geliri veya ilgisi bulunmadığını söylediler.

???? Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Galatasaray ile Adana Demirspor ve MeritKing adı altında bahis oynatılan web siteleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) September 17, 2024

Galatasaray için yapılan suç duyurusu Forma sırt reklamı, Adana Demirspor için yapılan suç duyurusu ise Stat Led pano reklamı ile alakalı. Spor Toto, 'MeritKing' ismiyle bahis oynatılan web siteleriyle, reklamı yapılan haber sitesinin bağlantısının soruşturulmasını istedi. https://t.co/hZtp5gGJtY — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) September 17, 2024