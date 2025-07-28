Galatasaray'dan sürpriz hamle! Mertens'in yerine 22 milyon Euro'luk genç yıldız...

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Galatasaray'dan sürpriz hamle! Mertens'in yerine 22 milyon Euro'luk genç yıldız...

Galatasaray'da Mertens'in ayrılığı sonrası on numara transferi için hedef belli oldu.

Mertens'in ayrılığı sonrası on numara pozisyonuna güçlü takviye yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme Premier Lig ekibi Brighon'da forma giyen genç yıldız Julio Enciso geldi.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray 21 yaşındaki Paraguaylı oyuncu için transfer girişimlerine başladı.

İngiliz kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Enciso'ya güncel olarak 22 milyon Euro piyasa değeri biçiliyor.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ipswich Town'a kiralanan Enciso Premier Lig'de bugüne kadar toplamda çıktığı 57 maçta 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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