Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Daha önce adı hiç anılmamıştı: Herkes ters köşe oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala hala kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da daha önce gündeme hiç gelmeyen bir isim masaya yatırıldı. Ederson'u kadrosuna katacağı iddia edilen sarı-kırmızılıların, bir başka Manchester ekibinin eldivenini için görüşmelere başladı.

Fernando Muslera'nın yerine kaleci transferi yapmak için arayışlarına devam eden Süper Lig devi Galatasaray, Ederson'dan sonuç çıkmayınca Andre Onana transferi için Manchester United ile ön görüşmelere başladı.

GALATASARAY ANDRE ONANA'YI İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray cephesi, Onana'nın durumu hakkında bilgi almak için Manchester United ile ön görüşmelere başladı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan ve yerini Altay Bayındır'a bırakan Kamerunlu eldivenin, Süper Lig ekibinin gündemine gelmesi büyük ses getirdi. Transferle ilgili net gelişmelerin bir kaç gün içerisinde yaşanması bekleniyor.

