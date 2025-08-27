Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Daha önce adı hiç anılmamıştı: Herkes ters köşe oldu

Fernando Muslera'nın yerine kaleci transferi yapmak için arayışlarına devam eden Süper Lig devi Galatasaray, Ederson'dan sonuç çıkmayınca Andre Onana transferi için Manchester United ile ön görüşmelere başladı.

Süper Lig devi bombayı patlatıyor! N'Golo Kante sürprizi: Havalimanı dolup taşacak

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gece yarısı mesaj! Benfica'da kriz çıktı: Maça saatler kala...

GALATASARAY ANDRE ONANA'YI İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray cephesi, Onana'nın durumu hakkında bilgi almak için Manchester United ile ön görüşmelere başladı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan ve yerini Altay Bayındır'a bırakan Kamerunlu eldivenin, Süper Lig ekibinin gündemine gelmesi büyük ses getirdi. Transferle ilgili net gelişmelerin bir kaç gün içerisinde yaşanması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Benfica maçı öncesi büyük şok! Mourinho'nun planları altüst oldu: Yıldız oyuncu antrenmanı tamamlayamadı

Süper Lig devinin yıldızına dev kanca! İtalyanlar duyurdu: Arteta ve Guardiola onu izliyor

Manchester City Galatasaray'a haber yolladı! Ederson için büyük panik: Öyle bir şey istediler ki...

Transferi resmen duyurdular! Michy Batshuayi geri dönüyor: Herkes şok oldu