Galatasaray’dan sürpriz karar. Yıldız oyuncuya gelen teklifleri değerlendirecek

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Galatasaray’dan sürpriz karar. Yıldız oyuncuya gelen teklifleri değerlendirecek

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’dan sürpriz karar çıktı. Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Fenerbahçe’deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray’a gelen Batshuayi'nin performansı tartışma konusu oldu. 28 maçta sahada kaldığı 819 dakikada 7 gol atan ve 2 asist yapan Belçikalı oyuncu, formsuz görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Fiziksel olarak hazır olmadığı gözlerden kaçmayan tecrübeli oyuncu için sarı kırmızılılar sürpriz bir karar aldı. Ara transferde kadrosuna bir forvet oyuncusu katmak isteyen Galatasaray, Batshuayi için gelecek teklifleri değerlendirmeye karar verdi.

Sarı kırmızılılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı golcünün toplam maliyeti 12 milyon euroyu buluyor.

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