Galatasaray'dan sürpriz Mauro Icardi açıklaması! Herkes ters köşe oldu

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Galatasaray'dan sürpriz Mauro Icardi açıklaması! Herkes ters köşe oldu

Galatasaray'da yeni sezon için hazırlık çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılarda takımın yıldız ismi Mauro Icardi'nin ailevi sebepler nedeniyle kampa 2 hafta geç katılacağı iddia edilmişken, kulüpten Arjantinli oyuncu için bir açıklama yapıldı.

Yeni sezon çalışmalarına Kemerburgaz'da yaptığı antrenmanlarla başlayan Galatasaray'da Mauro Icardi takıma katılmamıştı. Arjantinli yıldızın antrenmanlara katılma tarihi açıklandı.

Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Futbolcularımızdan Mauro Icardi 6 Temmuz Pazar günü, milli takımlarında görev yapan futbolcular da 10 Temmuz Perşembe günü antrenmanlara başlayacaklar."

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MAURO ICARDI TOTTENHAM MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Arjantinli yıldız, 7 Kasım'da oynanan UEFA Avrupa Ligi, lig aşaması karşılaşmasında Galatasaray'ın evinde Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği maçta sakatlanarak çapraz bağlarını koparmıştı.

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