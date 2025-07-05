Galatasaray'dan sürpriz Mauro Icardi açıklaması! Herkes ters köşe oldu

Yeni sezon çalışmalarına Kemerburgaz'da yaptığı antrenmanlarla başlayan Galatasaray'da Mauro Icardi takıma katılmamıştı. Arjantinli yıldızın antrenmanlara katılma tarihi açıklandı.
Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Futbolcularımızdan Mauro Icardi 6 Temmuz Pazar günü, milli takımlarında görev yapan futbolcular da 10 Temmuz Perşembe günü antrenmanlara başlayacaklar."
MAURO ICARDI TOTTENHAM MAÇINDA SAKATLANMIŞTI
Arjantinli yıldız, 7 Kasım'da oynanan UEFA Avrupa Ligi, lig aşaması karşılaşmasında Galatasaray'ın evinde Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği maçta sakatlanarak çapraz bağlarını koparmıştı.