Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi: Milli yıldız hedefte

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi: Milli yıldız hedefte

Galatasaray ara transferde sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar milli yıldız için harekete geçti.

Savunma bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un ayrılması beklenirken sarı kırmızılı ekipte gözler Merih Demiral'a çevrildi. Ayrıca Skriniar'ı da Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, düğmeye bastı.

Bu kapsamda Merih Demiral'ı renklerine bağlamak isteyen Aslan'ın, çalışmalarına hız verdiği ve oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği kaydedildi.

Al Ahli ile anlaşma sağlanması takdirde, Merih, sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek.

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