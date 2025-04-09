Galatasaray'dan taraftarını mutlu edecek istatistik!

Sarı-kırmızılı futbol takımı, 30. haftası geçilen Trendyol Süper Lig'de bu sezon 28 karşılaşmaya çıkarken 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 71 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Ligde 24 kez şampiyon olarak en fazla mutlu sona ulaşan takım olan "Cimbom" bu sezon da ipi önde göğüsleme hedefinde önemli bir avantajı elinde bulunduruyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, üst üste 3, toplamda da 25. kez şampiyon olmayı hedefliyor.

Yarışta Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'den 3 puan önde bulunan Galatasaray, ayrıca sezon içinde deplasmanda 3-1 yendiği ve sahasında 0-0 berabere kaldığı rakibi karşısında ikili averaj avantajını da elinde tutuyor. Sarı-kırmızılı ekip, kalan 8 maçlık periyotta 7'sini kazanıp 1 mağlubiyet yaşasa bile Fenerbahçe'nin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

30 SEZONDA 14 ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, Süper Lig'de son 30 sezonda 14 kez şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye'ye Avrupa'dan kupa getiren tek futbol takımı olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarında da açık ara rakiplerinin önünde bulunuyor. Lider olduğu ligin yanı sıra kupada da yoluna devam eden Galatasaray, sezonu çift kupayla kapatmayı hedefliyor.

Ligde 1994-1995 sezonundan bu yana 14 kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki 15, toplamda ise 25. şampiyonluğunu kovalayacak.

ÖNDE OLDUĞU ZAMANLARDA ŞAMPİYONLUK GELİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de 30 sezonluk dönemde son 8 haftaya lider girdiği hiçbir yarışta geçilmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yaşadığı 14 sezonun 11'inde son 8 maça lider girdi. "Cimbom" söz konusu sezonlarda rakiplerinin kendisini geçmesine izin vermedi.