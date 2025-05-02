Galatasaray'dan taraftarları çılgına çevirecek hamle! İki dünya yıldızının transferi için harekete geçildi

Düzenleme: Kaynak: Akşam
Galatasaray'dan taraftarları çılgına çevirecek hamle! İki dünya yıldızının transferi için harekete geçildi

25. şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da önümüzdeki sezon için çalışmalar başladı. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen yönetim, İngiliz devi Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan ve Kevin De Bruyne'yi listesine ekledi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 5'e çıkaran Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ligi zirvede tamamladığı takdirde Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olan Cimbom'da tüm çalışmalarını bu olasılık üzerine yapıyor. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda gündemine flaş iki isim aldı.

t-002.jpg

GALATASARAY'DAN İLKAY GÜNDOĞAN VE KEVIN DE BRUYNE BOMBASI!

Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray, Manchester City'nin iki dünya yıldızı Kevin De Bruyne ve İlkay Gündoğan'ı transfer listesinin üst sıralarına yazdı. İlkay'ın İngiliz deviyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kevin De Bruyne ise daha önce sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Son Haberler
Galatasaray'dan taraftarları çılgına çevirecek hamle! İki dünya yıldızının transferi için harekete geçildi
Galatasaray'dan taraftarları çılgına çevirecek hamle! İki dünya yıldızının transferi için harekete geçildi
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'telef' çıkışı! Konya mitingini işaret etti
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'telef' çıkışı! Konya mitingini işaret etti
El emeği ürünler Dilovası’nda sergilendi
El emeği ürünler Dilovası’nda sergilendi
Kurallara uymayan binlerce sürücüye ceza yağdı!
Kurallara uymayan binlerce sürücüye ceza yağdı!
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hamile kediyi kurtarmak için seferber oldu
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hamile kediyi kurtarmak için seferber oldu