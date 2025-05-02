Galatasaray'dan taraftarları çılgına çevirecek hamle! İki dünya yıldızının transferi için harekete geçildi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 5'e çıkaran Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ligi zirvede tamamladığı takdirde Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olan Cimbom'da tüm çalışmalarını bu olasılık üzerine yapıyor. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda gündemine flaş iki isim aldı.

GALATASARAY'DAN İLKAY GÜNDOĞAN VE KEVIN DE BRUYNE BOMBASI!

Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray, Manchester City'nin iki dünya yıldızı Kevin De Bruyne ve İlkay Gündoğan'ı transfer listesinin üst sıralarına yazdı. İlkay'ın İngiliz deviyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kevin De Bruyne ise daha önce sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı.