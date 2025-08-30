Galatasaray'dan tarihi gol!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Rizespor'u konuk eden Galatasaray ilk yarıyı Davinson Sanchez'in golüyle 1-0 önde tamamladı.
Davinson Sanchez 20. dakikada kornerde gelen ortaya yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki 4000'inci golünü attı.
Galatasaray, lig tarihinde Fenerbahçe’nin ardından bu sayıya ulaşan ikinci takım oldu.
Galatasarayımızın Süper Lig tarihindeki 4000. golü @daosanchez26'den geldi! ????#GSvRİZ pic.twitter.com/fep1qqg9sQ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 30, 2025