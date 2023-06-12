Galatasaray'dan Taylan Antalyalı kararı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, başka takımlara kiraladığı futbolcuların büyük bir kısmı ile ilgili kararını verdi.

Ankaragücü'ne kiralanan ve iyi bir performans gösteren Taylan Antalyalı'nın son durumu da belli oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Taylan Antalyalı'yı yeni sezon kampına dahil edecek ve oyuncu Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında denenecek.

Taylan, bu sezon Ankaragücü'nde 3 gol ve 5 asistlik katkıyla oynadı.

28 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Diğer taraftan Alexandru Cicaldau, Oğulcan Çağlayan ve Christian Luyindama ile ayrılık kararı alındığı kaydedildi.

Bu arada teknik direktör Okan Buruk'un Mostafa Mohamed, Olimpiu Morutan ve Emre Kılınç için henüz değerlendirme yapmadığı aktarıldı.