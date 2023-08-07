Galatasaray'dan Tete'ye servet. Verilen imza parası dudak uçuklattı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Brezilyalı Tete'nin peşine düştü. Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği oyuncuya önerilen rakamlar dudak uçuklattı.

Galatasaray'dan Tete'ye servet. Verilen imza parası dudak uçuklattı

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Brezilyalı oyuncu Tete ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

DEVREYE G.SARAY GİRDİ
Hürriyet gazetesinden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Tete’yi İstanbul’a Fenerbahçe getirilse de Brezilyalı yıldız ve menajeriyle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. O sırada devreye Galatasaray girdi ve gizli operasyonla 6 gün önce Tete ile anlaşma sağlandı. O günden beri süreç oyuncunun serbest çıkış hakkının alınması için işliyor.

HUKUKSAL DURUMU TAKİP EDİLİYOR
Diğer yandan Milliyet'in haberine göre ise Galatasaray, hukuksal bir sorun çıkmaması durumunda Tete ile 4+1 sözleşme imzalanacağı iddia edildi. Sarı Kırmızılılar, Brezilyalı oyuncuya 3.5 milyon euro imza parası ve 2.8 milyon euro yıllık ücret ödeyecek.

PAYLAŞIM HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Transfer görüşmeleri için İstanbul'da bulunan Tete'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da dikkatleri çekti. 23 yaşındaki futbolcunun paylaşımında, Icardi'nin gol sevincini andıran bir emoji paylaşması Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

İşte o paylaşım;

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