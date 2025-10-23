Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesinde yaptığı değişiklik sonrası ifade özgürlüğünün kısıtlandığı gerekçesiyle başvurduğu Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) başvurusunu kabul ettiğini duyurdu. KDK, TFF’ye tavsiye kararı vererek 30 gün içinde geri dönüş yapılması için süre tanıdı.

"YAPTIRIMLARIN DAHA AĞIR OLMASININ ÖNÜ AÇILDI"

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 16 Ocak'ta Futbol Disiplin Talimatı’nın “Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar” başlıklı 38. maddesini “Futbolun İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar” olarak değiştirmiş, eski maddeye oranla yaptırımların daha ağır olmasının önünü açmıştı.

"KDK YAPILAN BAŞVURUYU KABUL ETTİ"

Bu değişiklikle birçok kulüp başkanı ve yöneticisi, “ifade özgürlüğü” çerçevesindeki açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilmiş ve haklarında hukuka aykırı cezalar verilmişti. Galatasaray olarak, futbolun gelişimi için hayati öneme sahip olan ifade özgürlüğünün kısıtlanması ve futbolun ruhuna zarar verilmesi nedeniyle, bu düzenlemenin değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde pek çok başvuru yapıldı. Ancak, tüm bu başvuruların sonuçsuz kalması üzerine de Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) nezdinde başvuruda bulunulmuştur. Yapılan başvuru, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından 26 Eylül'de ''2025/11995-S.25.17050 sayılı tavsiye kararıyla kabul edilmiştir.

"KDK, TFF BAŞKANLIĞI'NA TAVSİYEDE BULUNDU"

KDK, “Futbolun İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar” başlıklı 38. maddenin mevcut haliyle hukuki, güvenlik, belirlilik ve ölçülülük ilkeleri bağdaşmadığını, Anayasa’nın ifade özgürlüğünü düzenleyen hükümleri ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesi kapsamında ortaya konan güvencelerle uyumlu olmadığını değerlendirmiş; maddenin açık ve somut ölçütlere dayalı, öngörülebilir ve orantılı yaptırımlarla yeniden düzenlenmesi konusunda TFF Başkanlığı’na tavsiyede bulunmuştur.

"KEYFİ UYGULAMAYA YOL AÇABİLECEĞİ BELİRTİLDİ"

Kararda, ayrıca, “futbolun marka değerine zarar verme”, “kurumsal itibarın zedelenmesi” gibi soyut ve muğlak kavramların keyfî uygulamaya yol açabileceği de belirtilmiştir. Bu belirsizliğin kulüp yöneticileri, görevliler ve futbol aktörleri açısından ifade özgürlüğü üzerinde caydırıcı ve soğutucu etki yarattığı da tespit edilmiştir.

"TFF'NİN KARARINI 30 GÜN İÇİNDE BİLDİRMESİ GEREKİYOR"

KDK, para cezaları ve hak mahrumiyeti dâhil, yaptırımların ağırlığı ile tekrara bağlanan artış hükümlerinin orantısız olduğuna, eleştiri mahiyetindeki açıklamaların dahi yaptırıma konu edilebildiğine dikkat çekmiştir.

6328 sayılı kanun uyarınca TFF’nin, bu tavsiye sonrasında kararını 30 gün içinde KDK’ya bildirmesi gerekmektedir. Karar, KDK tarafından icra için TFF Başkanlığı’na; bilgi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı’na tebliğ edilmiştir.

"AMACIMIZ KİMSEYİ HEDEF ALMAK DEĞİLDİR"

Galatasaray olarak, verdiğimiz bu mücadelenin, futbolun daha adil, özgür ve öngörülebilir bir ortamda yönetilmesine ve Türk futbolunun geleceğine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Amacımız kimseyi hedef almak değildir; futbolu konuşulabilir, tartışılabilir ve gelişmeye açık bir alan haline getirmektir. Bu anlayışla hareket etmeye, futbolun ortak değerlerini korumaya ve güzelleştirmeye devam edeceğiz."