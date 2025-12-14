Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk haftasında Trendyol Süper Lig ekibi Başakşehir'i 18 Aralık Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Galatasaray, bu mücadelenin 17 Aralık tarihinde oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Antalyaspor maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçının tarihiyle ilgili eleştirilerde bulunmuştu.

İşte Buruk'un o sözleri:

"Başakşehir maçının perşembe günü oynanacak. Anlam veremiyorum. Galatasaray perşembe oynuyor diğer maçı pazara verildi. Trabzonspor, çarşamba oynuyor tekrar pazartesi oynayacak. Bizim için çok büyük soru işareti. Bizi aydınlatırlarsa seviniriz. Başakşehir'in de böyle bir isteği var."