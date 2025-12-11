Galatasaray Yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından dolayı son derece rahatsız oldu. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de cumartesi günü oynayacakları Antalyaspor maçında flaş bir hamle yapma hazırlığına girdi.

GALATASARAY'DAN TFF'YE SİYAH FORMALI PROTESTO

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçına siyah formayla çıkmaya hazırlanıyor. Sponsorları bilgilendiren Süper Lig devinin TFF'yi böyle protesto etmeyi planladığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın federasyona bu durumu onaylatmak için gerekli başvuruları yaptığı kaydedildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Monaco-Galatasaray maçının olduğu salı günü basın toplantısı düzenlemiş ve Fenerbahçe derbisi sonrası Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'yla yaptığı görüşmenin detaylarını açıklamıştı.

Hacıosmanoğlu, "Bizimle konuşurken insanlar kuzu gibi ama kameraları görünce aslan yavrusu kesiliyorlar. Bizim de vereceğimiz cevap elbet var." sözlerini sarf etmişti.