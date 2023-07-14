Galatasaray'dan Torreira açıklaması

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sakatlıkları bulunan oyuncuların durumu hakkında konuştu.

KAYNAK: AA
Galatasaray'dan Torreira açıklaması

Sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampında Austria Wien ile 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan İnce, Hull City ile 5 Temmuz'da oynanan müsabakada sakatlanan Lucas Torreira'nın tedavisine Portekiz'de devam edildiğini belirterek, "Büyük ihtimalle dönüşle birlikte İstanbul'da bizimle olacak. Testleri yapacağız. Öngördüğümüz süreyi aşacağını zannetmiyorum. 3-4 hafta demiştik. O sürenin sonunda oynayacağını tahmin ediyoruz ama yine de dönüşte test yapacağız." diye konuştu.

Austria Wien maçının kadrosunda yer almayan Sergio Oliveira, Nicolo Zaniolo ve Efe Akman'da ciddi bir sorun olmadığını aktaran İnce, "Üçünün de kaslarında sertleşme var. Her sabah ağrı tarayışımız oluyor oyuncularla ilgili. O konuşmada risk almamak adına Okan Hoca'dan rica ettik. Mertens'in bugünkü maçta ayak bileği burkuldu. Ona bakacağız. Çok kötü bir şey beklemiyorum." ifadelerini kullandı. (AA)

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