Galatasaray'dan Trabzonspor'a şampiyonluk için geldi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını şampiyonluk parolasıyla sürdürüyor.

Bordo-mavili takım, 2024-2025 sezonunda oynadığı 26 karşılaşmada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak ligi 5. sırada tamamladı.

Karadeniz ekibi, yeni transferleriyle sezona Kadir Özcan Tesisleri'nde hazırlanıyor.

Takım kaptanı ve defans oyuncusu Sema Polat, yeni bir oluşum içine girdiklerini ve daha da güçlendiklerini söyledi.

Bu sezon için hedefin çok daha yüksek olduğunu belirten Sema, şöyle devam etti:

"Bu nedenle ana kadroyu tuttuk ve geriye kalan arkadaşlarımız, takviyelerimizle çok daha güçlü, çok daha üst düzey oyuncular. Hepsi tek tek izlenip özenle seçilen ve bizim oyun sistemimize ayak uyduracak kişiler. Hedefimiz şampiyonluk, ligi en üst sırada bitirmek."

Türkiye'de kadın futbolunun her geçen gün daha iyi duruma geldiğini ifade eden Sema Polat, "Trabzonspor'un ambiyansı ve taraftarı çok farklı. Özellikle bordo-mavi rengine tamamen aşıklar. Ben hayatımda hiç böyle bir şehir, böyle bir takım, böyle bir taraftar görmedim. Takımına çok aşık, çok seviyorlar, çok tutkulular. Bizde onlar için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

'MAÇA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

Galatasaray'dan transfer edilen Berna Yeniçeri de Trabzonspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Berna Yeniçeri, "Bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Benim hedefim de takımın hedefi de bu. İlk antrenmandan son antrenmana kadar takımın tek bir parolası olacak o da şampiyonluk. Çünkü burası bir şehir takımı. Dört büyüklerden biri ve en önemlisi de şehir takımıyız. Türkiye'de şampiyonluk yaşayıp ardından Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımın genç sol beki Rabia Nur Küçük ise geçen seneki hataları tekrarlamak istemediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu sene takım olarak hedefimiz şampiyonluk, ligi en üst seviyede bitirmek istiyoruz. Geçen seneki hataları yapmamaya çalışıyoruz. Daha tecrübeli, daha dinamik ve daha iyi oyuncularımız var. Onlarla şampiyonluk yolunda yarışmaya hazırız. Öncelikle kendi mevkimin ülkemde en iyisi olmak istiyorum tabii ki. Daha sonrasında burada güzel şampiyonluklar yaşadıktan sonra yurt dışına gidebilirim."