Galatasaray’dan transfer bombası! Bonservisi Zaniolo’dan gelecek

Galatasaray yaz transfer dönemi için kolları erken sıvadı. Süper Lig’i şampiyon tamamlayıp hem 5. yıldızı takmayı hem de Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, kadroyu da bu hedef doğrultusunda güçlendirmeye kararlı.

Şimdiden transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray Yönetimi’nin Athletic Bilbao’dan Inaki Williams’ı gözüne kestirdiği öğrenildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Galatasaray ile 30 yaşındaki kanat oyuncusu arasında görüşmeler başladı. Hatta Galatasaray Yönetimi’nin Ganalı futbolcuyu ikna etmek için Devler Ligi kozunu kullandığı da gelen haberler arasında.

Çoğunlukla sağ kanatta görev yapan, ancak forvette ve sol tarafta da sıklıkla şans bulan Inaki Williams, bu sezon Bilbao formasıyla lig, kupa, Avrupa ve Süper Kupa olmak üzere 40 resmi maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu maçlarda 10 gol 9 asiste imza atarak takımının hücum istatistiğine önemli katkıda bulundu.

Bilbao, altyapısından çıkardığı Inaki William ise 2019’da tam 9 senelik sözleşme imzalamıştı. Yıldız oyuncunun kontratı 2028 yazında sona erecek. Ancak İspanyol gazeteleri bu transferin bu yaz gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.

BONSERVİS ZANIOLO'DAN

Başta Inaki Williams olmak üzere transfer listesindeki birçok oyuncu için şimdiden harekete geçen Galatasaray’ın para kaynağı da hazır! Sarı-Kırmızılılar, devre arasında kiralık gittiği Fiorentina’da 8 maçta daha süre alması halinde Nicolo Zaniolo’dan 16 milyon euro gelir elde edecek.

İtalyan yıldızdan gelecek para özellikle kanat takviyesinde kullanılacak. Galatasaray Zaniolo dışında Ziyech ve Zaha gibi kanat oyuncularıyla da yollarını ayırmıştı. Sezonu Barış, Yunus, Sallai ve Ahmed Kutucu dörtlüsüyle sürdüren Cim Bom, Şampiyonlar Ligi’ni düşünerek kanat rotasyonunda bir kez daha yıldız isimlere yönelecek.