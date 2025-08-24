Galatasaray'dan Udinese'ye Zaniolo cevabı!

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Nicolo Zaniolo için İtalya'dan yeni bir teklif geldi. Serie A ekiplerinden Udinese, İtalyan yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Ancak Galatasaray, bu öneriyi reddetti.

GALATASARAY ŞART KOŞUYOR

İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Zaniolo'nun kiralanmasına yalnızca zorunlu satın alma opsiyonu olması halinde sıcak bakıyor. Bu şartı karşılamayan Udinese'nin teklifine olumsuz yanıt verildi.

"ZANIOLO RÜYA GİBİ BİR OYUNCU"

Udinese Teknik Müdürü Gianluca Nani, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Nani, "Zaniolo çok üst düzey oyuncu. Büyük kulüpte ve önemli maaşı var. Onu rüya olarak görüyorum ama bazen rüyalar gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

