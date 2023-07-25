Galatasaray'dan Uros Racic hamlesi

Galatasaray, Zaha ve Bakambu transferinin ardından bir transfer daha yapmayı planlıyor. Sarı Kırmızılılar, Valencia'nın 1.93'lük orta sahası Uros Racic'e gözüne dikti.

KAYNAK: DHA
Galatasaray'dan Uros Racic hamlesi

Yeni sezon öncesinde kadro takviye çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündeme gelen son isim Sırp orta saha Uros Racic oldu.

Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekiplerinden Braga'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, sezon başında Valencia'ya geri dönmüştü.

Sezon öncesinde bir orta saha transfer yapması beklenen sarı-kırmızılı ekip, Sırp orta saha için kulübü Valencia ile iletişime geçti. Galatasaray, Racic'i bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

Racic geçen sezon Braga formasıyla 38 maçta görev yaptı. Bu maçların 19'unda ilk 11'de forma giyen 1.93 boyundaki Racic, takımına 4 gollük katkı sağladı.

Öte yandan Racic, İstanbul ve Galatasaray hakkında tanıdığı futbolcuları arayarak bilgi topladı. (DHA)

Öne Çıkanlar
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Tevfik Göksu haberinin olmadığını söylese de gazeteci Tolga Şahin fotoğrafları yayınlayanların kim olduğunu belgeleriyle açıklamıştı
Tevfik Göksu haberinin olmadığını söylese de gazeteci Tolga Şahin fotoğrafları yayınlayanların kim olduğunu belgeleriyle açıklamıştı
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
Son Haberler
Jelibon rezervi bulunduğuna inanan Melih Gökçek, İlber Ortaylı’ya cahil dedi Güncel
Jelibon rezervi bulunduğuna inanan Melih Gökçek, İlber Ortaylı’ya cahil dedi
Üniversitede okunacak en iyi şehirleri hangileri? İşte en iyi üniversite şehirleri Keşfet
Üniversitede okunacak en iyi şehirleri hangileri? İşte en iyi üniversite şehirleri
Ebru Gündeş sahnede neye uğradığını şaşırdı. Kimse yardım edemedi. Magazin
Ebru Gündeş sahnede neye uğradığını şaşırdı. Kimse yardım edemedi.
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz Yazarlar
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
Gelin fotoğrafı çekilirken 218 kişinin öldüğü Lübnan patlaması yaşanıyor Dünya
Gelin fotoğrafı çekilirken 218 kişinin öldüğü Lübnan patlaması yaşanıyor
Hüsnü Mahalli 45 yıllık gazetecilik hayatımda yalan söylemedim dedi: 2 dakika sonra yalan söylediğini itiraf etti Siyaset
Hüsnü Mahalli 45 yıllık gazetecilik hayatımda yalan söylemedim dedi: 2 dakika sonra yalan söylediğini itiraf etti
Ağrı sele teslim oldu Güncel
Ağrı sele teslim oldu