Galatasaray'dan veda! Yollar ayrıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Galatasaray'dan veda! Yollar ayrıldı

Galatasaray, 31 yaşındaki futbolcu Kerem Demirbay ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer 'Dayı' Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun" denildi.

GALATASARAY İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Kerem Demirbay, 2023 yılının yaz transfer döneminde Alman ekibi Bayer 04 Leverkusen'den 3 milyon 700 bin Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuştu.

Galatasaray'da 76 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 7 gol ve 10 asistle oynadı. Demirbay bu süreçte Süper Lig'de 2, TFF Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1'er kez şampiyonluk yaşadı.

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