Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması! Taraftarlar havalara uçacak

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli başkan, Victor Osimhen transferi hakkında da dikkat çeken sözler kullandı.

İşte o açıklamalar;

"OSIMHEN 48 SAAT İÇİNDE ÇÖZÜLÜR

"Her futbolcu Galatasaray'a gelmek ister. Biz de Victor Osimhen için gerekli teklifi Napoli'ye yaptık. 48 saat içinde bu iş çözülür. Her futbolcunun alternatifi var. Her futbolcu Galatasaray'da oynamak ister. Victor Osimhen de Galatasaray'da olmak istiyordur. Biz de onun bizimle olmasını istiyoruz."