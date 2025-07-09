Galatasaray'dan Victor Osimhen için olağanüstü teklif! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Galatasaray, dünya futbolunun en önemli golcülerinden biri olan Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için tarihi bir adım attı. Cimbom, Victor Osimhen için yaptığı resmi teklifi güncelledi. Sarı-kırmızılıların, yaptığı yeni teklif dünya basınında konuşulmaya başlandı.

GALATASARAY'DAN NAPOLI'YE REKOR VICTOR OSIMHEN TEKLİF

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Osimhen için Napoli'ye yaptığı teklifi 75 milyon euro seviyesine yükseltti. Ancak bu rakam, serbest kalma maddesi doğrudan tetiklenmeden önerildi. Sarı-kırmızılılar, 75 milyon euroluk bedeli 5 yıla yayılmış taksitler hâlinde ödemeyi teklif etti.