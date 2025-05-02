Galatasaray’dan yeni rekor: Yönetim resmen açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’dan yeni rekor: Yönetim resmen açıkladı

Galatasaray Süper Lig’de üst üste 3’üncü şampiyonluğa koşarken taraftarların yoğun desteği bulunuyor. RAMS Park’ı her maçta dolduran sarı kırmızılı taraftarlar yeni bir rekorun kırılmasını sağladı.

Sarı kırmızılı yönetim yaptığı açıklamada önümüzdeki sezon öncesinde kombine yenileme rekorunun kırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada sadece kısıtlı bir bölümde kombinelerin yenilenmediği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"2025-2026 Futbol Sezonu kombine yenilemelerinde rekor yenileme yüzdesine ulaştık. Bu sebep ile tüm kombinesini yenileyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz.

Kalan yerlerin sınırlı olması sebebiyle 4-5 Mayıs 2025 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında Rams Park kombine ofisimizden sadece aşağıdaki kategori/ bloklarda yer değişikliği yapılabilecektir.

Kategoriler Bloklar

Kategori 1 113

Kategori 6 402-413-417-428

Kategori 7 Tüm Bloklar

Kategori 9 Tüm Bloklar"

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