Galatasaray’dan yeni rekor: Yönetim resmen açıkladı

Sarı kırmızılı yönetim yaptığı açıklamada önümüzdeki sezon öncesinde kombine yenileme rekorunun kırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada sadece kısıtlı bir bölümde kombinelerin yenilenmediği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"2025-2026 Futbol Sezonu kombine yenilemelerinde rekor yenileme yüzdesine ulaştık. Bu sebep ile tüm kombinesini yenileyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz.



Kalan yerlerin sınırlı olması sebebiyle 4-5 Mayıs 2025 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında Rams Park kombine ofisimizden sadece aşağıdaki kategori/ bloklarda yer değişikliği yapılabilecektir.



Kategoriler Bloklar



Kategori 1 113



Kategori 6 402-413-417-428



Kategori 7 Tüm Bloklar



Kategori 9 Tüm Bloklar"