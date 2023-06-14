Galatasaray'dan yerli atağı. Yunus Akgün'ün alternatifi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda eksik mevkilere takviye yapmak için kolları sıvadı.

YUNUS'UN ALTERNATİFİ YUSUF

Sabah'ta yer alan habere göre; yerli rotasyonuna takviye isteyen Galatasaray, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı için harekete geçti. 31 lig maçında şans bulan ve 5 gol atıp 6 da asist katkısı sağlayan sağ kanat oyuncusu, Yunus Akgün'ün alternatifi olarak düşünüldüğü gelen haberler arasında yer alıyor.