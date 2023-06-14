Galatasaray'dan yerli atağı. Yunus Akgün'ün alternatifi belli oldu

Sezonu şampiyonlukla taçlandıran Galatasaray, yabancı transfer çalışmalarını sürdürürken yabancı kuralı nedeniyle gözünü yerli transfere çevirdi. Sarı Kırmızılılar, Yunus Akgün'ün alternatifini buldu.

Galatasaray'dan yerli atağı. Yunus Akgün'ün alternatifi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda eksik mevkilere takviye yapmak için kolları sıvadı.

YUNUS'UN ALTERNATİFİ YUSUF
Sabah'ta yer alan habere göre; yerli rotasyonuna takviye isteyen Galatasaray, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı için harekete geçti. 31 lig maçında şans bulan ve 5 gol atıp 6 da asist katkısı sağlayan sağ kanat oyuncusu, Yunus Akgün'ün alternatifi olarak düşünüldüğü gelen haberler arasında yer alıyor.

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