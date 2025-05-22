Galatasaray’dan yıldızlar geçidi! Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar tarihi gecede müzik şöleni yaşatacak

Süper Lig’de üst üste 3, toplamda ise 25.şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı’da taraftarıyla birlikte kutlama yapacak.
Yoğun katılımın beklendiği kutlamada sahneye çıkacak sanatçılar belli oldu. Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar kutlamalarda sahnede olacak.
Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, binlerce kişinin ezbere bildiği şarkılarıyla Galatasaraylı taraftarlara harika bir gece yaşatacak.
İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar;
-Ebru Yaşar
-Kenan Doğulu
-Block3
-Gökhan Kırdar
-Aydilge
-Emircan İğrek
-Güliz Ayla
-Enbe Orkestrası
???? Gripin
???? Atiye
???? Betül Demir
???? Coşkun Sabah
???? Altay