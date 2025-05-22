Galatasaray’dan yıldızlar geçidi! Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar tarihi gecede müzik şöleni yaşatacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’dan yıldızlar geçidi! Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar tarihi gecede müzik şöleni yaşatacak

Galatasaray’ın 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı’da gerçekleşecek olan şampiyonluk kutlamalarına katılacak sanatçılar belli oldu. Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar da sahne alacak.

Süper Lig’de üst üste 3, toplamda ise 25.şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı’da taraftarıyla birlikte kutlama yapacak.

Yoğun katılımın beklendiği kutlamada sahneye çıkacak sanatçılar belli oldu. Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar kutlamalarda sahnede olacak.

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, binlerce kişinin ezbere bildiği şarkılarıyla Galatasaraylı taraftarlara harika bir gece yaşatacak.

İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar;

-Ebru Yaşar

-Kenan Doğulu

-Block3

-Gökhan Kırdar

-Aydilge

-Emircan İğrek

-Güliz Ayla

-Enbe Orkestrası

???? Gripin

???? Atiye

???? Betül Demir

???? Coşkun Sabah

???? Altay

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