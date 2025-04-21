Galatasaray’dan yüzyılın transferi dünya yıldızına kancayı taktı. Puan farkı 5'e çıkınca harekete geçildi

Galatasaray, sezon başında Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen’in bonservisini almak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 5’e çıkarırken, Nijeryalı yıldızın 75 milyon Euro’luk bonservis bedelini sponsorlar aracılığıyla karşılamayı planlıyor. Yönetim, İtalyan kulübüyle yapılan anlaşmadaki satın alma opsiyonunu kullanmak için Osimhen’in onayını bekliyor.

Fenerbahçe’nin Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasıyla liderliğini perçinleyen Galatasaray, son 6 haftaya girerken şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Üst üste üçüncü şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılar, bir mağlubiyet ve bir beraberlik durumunda bile 5. yıldızı göğsüne takacak. Bu süreçte Osimhen’in performansı ve kulübe bağlılığı, taraftarları heyecanlandırıyor.

Galatasaray, yarın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maçın sonucu ne olursa olsun, yönetim Osimhen ile masaya oturarak fikrini alacak. Şampiyonlar Ligi’nde Mauro Icardi ile yıldız futbolcuyu çift forvet oynatma planı yapan sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldıza yıllık 12-13 milyon Euro’luk 4 yıllık sözleşme teklif edecek. Osimhen’in bu ay içinde kararını açıklaması bekleniyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 33 maçta 28 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Osimhen, Avrupa devlerinin radarında olmasına rağmen sarı-kırmızılılarda kalmaya kararlı. Yönetim, “Osimhen ‘evet’ desin, bonservisini alırız” diyerek 75 milyon Euro’yu 4 taksitle ödemeyi planlıyor. Ayrıca, yıldız futbolcu için özel bir ürün piyasaya sürülerek transfer bütçesine katkı sağlanacak.

Spor yorumcuları, “Galatasaray bu parayı veremez” dese de, sarı-kırmızılıların kararlılığı ve sponsor desteği transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Osimhen’in Galatasaray’da kalıcı olması, kulübün Avrupa’daki iddiasını güçlendirecek.