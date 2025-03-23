Galatasaray’ı bekleyen tehlike: Yunus Akgün’den beklediğini alamayabilir

Düzenleme: Kaynak: Milliyet
Galatasaray’ı bekleyen tehlike: Yunus Akgün’den beklediğini alamayabilir

Galatasaray’ın Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzalamaması yeni bir tehlikenin önünü açabilir. Sarı kırmızılıların yeni sözleşme imzalamaması durumunda Yunus’tan beklentilerin altında bonservis geliri kazanabileceği belirtiliyor.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, sarı-kırmızılılarla henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlamış değil.

Öte yandan Yunus Akgün'ün sözleşmesindeki serbest kalma maddesi, sarı-kırmızılı idarecileri endişelendiriyor.

Milliyet'in haberine göre Yunus Akgün'ün kontratında 11 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor.

Galatasaray'ın Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzalamaması halinde milli futbolcu sezon sonunda 11 milyon euro bedelle takıma veda edebilir.

Haberde Galatasaray yönetiminin Yunus Akgün'ün değerinin 20 milyon euronun üzerinde olduğunu düşündüğü ve oyuncudan zarar etmek istemediği vurgulandı.

Yunus Akgün henüz ikna edilemezken, Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde başarılı futbolcunun menajeriyle bir kez daha masaya oturacağı aktarıldı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkıp 2344 dakika sahada kalan Yunus Akgün 11 gol, 8 asistlik istatistik yakaladı.

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