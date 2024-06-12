Galatasaray'ı bombaladı. Geri dönüş yolunu kapattı

2022 yılında Lyon'dan 2.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Leo Dubois, bu sezonun başında Başakşehir'e kiralanmıştı. Sarı-Kırmızılı ekiple 1 yıl daha kontratı bulunan Fransız futbolcu, ülkesinin basınından L'Equipe'e yaptığı açıklamalarla adeta dönüş yolunu kapadı.

Galatasaray'a transfer olduğu için pişmanlık duymadığını söyleyen Dubois, "Galatasaray ile yeni bir meydan okuma arıyordum. Tutku ve şampiyonluklar istiyordum. Çılgın bir taraftar kitlesi buldum! İlk sezonumun sonunda Türkiye şampiyonu oldum" dedi.

Başakşehir'e kiralanmasından üstü kapalı olarak Erden Timur'u sorumlu tutan Dubois, "İlk sezonumun ardından artık kulüpte olmayan birinin adaletsiz bir kararına kurban gittim. Avrupa transfer dönemi bitmişti ve beni Şampiyonlar Ligi listesinden çıkarıp yerime Tottenham'dan iki oyuncuyu (Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele) aldı. Bunu kabullenmek çok zor oldu" yorumunu yaptı.

Dubois şöyle devam etti: "Oynayamama riskiyle neredeyse başka şansım kalmamıştı. İki seçenek vardı. Ya bu adaletsizlik karşısında kulübe hukuki yollardan saldıracak ve çatışma yaşayacaktım, ya da Türkiye'de sportif bir seçim yaparak bir çözümü kabul edecektim. Başakşehir devreye girdi. Türk transfer piyasasının bitmesine on dakika kala anlaşmaya vardık! Ama doğru seçimi yaptım. Kulüp 19. sıradayken geldim. Süper Lig’i 4. sırada ve Avrupa bileti alarak bitirdik. Hırslı ve bana çok şey katan bir teknik kadroya sahip bir kulüp keşfettim."