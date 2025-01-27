Galatasaray’ı çılgına çeviren 2 teklif geldi! Çok net yanıt verdiler

Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk’un kadroda düşünmediği Ziyech’in hangi takıma gideceği belirsizliğini koruyor. Faslı oyuncu ile ilgili gelen 2 teklif yönetimi çileden çıkardı.

Faslı oyuncu için Suudi Arabistan’dan talipler olduğu belirtilirken ilk teklif Birleşik Arap Emirlikleri’nden geldi. Arap ekibi, yaptığı kiralama talebinde Faslı oyuncunun maaşının 500 bin euroluk kısmını ödemeyi teklif etti. Sarı kırmızılı yönetim yarım sezonluk maliyeti 2,9 milyon euroyu bulan oyuncu için gelen teklifi anında reddetti.

Öte yandan Ziyech ile devam eden sözleşme fesih görüşmelerinde gelen talep de yönetimin büyük tepkisini çekti. Faslı oyuncu, sarı kırmızılılardan yarım sezonluk parasının tamamını istedi. Galatasaray yönetimi, söz konusu talebe çok kızarken 2,8 milyon euroluk maliyeti aşağı çekmek için görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray yönetimin, 1,5 milyon euro ödemeye hazır olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.