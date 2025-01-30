Galatasaray’ı eleyen Young Boys Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçti

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Galatasaray’ı eleyen Young Boys Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi play off turunda Galatasaray’ı eleyen Young Boys tarihe geçti. İsviçre ekibi, yeni formatta lig aşamasını Slovan Bratislava ile puansız kapatan ilk takım olurken en kötü averaja sahip ekip oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray'ı yenerek kalan Young Boys tarihe geçen bir hüsran yaşadı.

Play-off etabında Galatasaray'ı 2 maçta 1-0 ve 3-2'lik skorlarla yenerek Şampiyonlar Ligi bileti alan Young Boys adeta kabusu yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının lig etabında 8 maça çıkan İsviçre ekibi, bu karşılaşmaların hiçbirinden puan alamadı.

İlk maçında Aston Villa'ya 3-0 mağlup olan Young Boys ardından Barcelona'ya 5-0, Inter'e ise 1-0 yenildi. Shakhtar Donetsk'e deplasmanda 2-1 yenilen Young Boys sırasıyla Atalanta'ya 6-1, Stuttgart'a 5-1, Celtic'e 1-0 ve son olarak Kızılyıldız'a 1-0 mağlup oldu. Young Boys lig etabının bitmesiyle birlikte hiç puan alamayarak eksi 21 averajla sonuncu sırada yer aldı.

İsviçre temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol atarken kalesinde 24 gol gördü. Young Boys böylece Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında Slovan Bratislava ile birlikte 0 puan çeken ilk takım oldu.

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