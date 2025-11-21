Galatasaray, milli aranın sona ermesiyle birlikte sezonun en zorlu dönemlerinden birine giriyor.
Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki 22 gün içinde hem Süper Lig’de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde toplam 6 kritik maça çıkacak. Yoğun fikstür, yarın oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasıyla resmen başlıyor.
SÜPER LİG’DE DERBİ VE KRİTİK SINAVLAR
Galatasaray’ı ligde bekleyen karşılaşmalar şöyle:
22 Kasım - Gençlerbirliği
1 Aralık Pazartesi - Fenerbahçe (Deplasman)
5 Aralık Cuma - Samsunspor
13 Aralık Cumartesi - Antalyaspor (Deplasman)
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE KADER HAFTALARI
Galatasaray’ın Avrupa’da oynayacağı iki maç ise Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek:
25 Kasım Salı - Union SG
9 Aralık Salı - Monaco (Deplasman)