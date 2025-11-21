Galatasaray, milli aranın sona ermesiyle birlikte sezonun en zorlu dönemlerinden birine giriyor.

Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki 22 gün içinde hem Süper Lig’de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde toplam 6 kritik maça çıkacak. Yoğun fikstür, yarın oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasıyla resmen başlıyor.

SÜPER LİG’DE DERBİ VE KRİTİK SINAVLAR

Galatasaray’ı ligde bekleyen karşılaşmalar şöyle:

22 Kasım - Gençlerbirliği

1 Aralık Pazartesi - Fenerbahçe (Deplasman)

5 Aralık Cuma - Samsunspor

13 Aralık Cumartesi - Antalyaspor (Deplasman)

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE KADER HAFTALARI

Galatasaray’ın Avrupa’da oynayacağı iki maç ise Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek:

25 Kasım Salı - Union SG

9 Aralık Salı - Monaco (Deplasman)