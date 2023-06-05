'Galatasaray'ı önce Ali Koç tebrik etti. Tebrik etmeyip ne yapacaklar'

Fenerbahçe'den şampiyon Galatasaray'a tebrik! Başkan Ali Koç'un derbide Galatasaraylı yöneticileri tebrik ettiği ortaya çıktı.

'Galatasaray'ı önce Ali Koç tebrik etti. Tebrik etmeyip ne yapacaklar'

Editör: Barış Atakan

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova, şampiyonluk kutlamaları öncesi Ali Koç'un kendilerini tebrik ettiğini açıkladı.
Morova Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendilerini şampiyonluk nedeniyle tebrik ettiğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

Ali benim çocukluk arkadaşım, yakın dostum. Maçı da birlikte izledik. Biz çok farklıydık ve çok iyiydik. Gayet centilmence bizi tebrik ettiler. Kazanmak var, kaybetmek var ama bundan sonra da hep biz kazanacağız.
İlk başlardan beri yapılan hakem hataları çoğunlukla bize karşı yapıldı. Bir ara da endişelenmiştik açıkçası. Hakemi de yenmemiz lazımdı dedik aramızda. Okan hoca da süper bir taktikle oynattı çocukları. Bütün futbolcularımız da yüreğini koyarak oynadı. 1-2 maçta eyvah derken Fenerbahçe de puanlar kaybetti. Sonuç gayet güzel oldu mutlutuz.
"TEBRİK ETMEYİP NE YAPACAKLAR"
Ali Koç da tebrik etti. Müsabaka stresinden dolayı söylenmiş şeyler olabilir bazı şeyler ama tebrik ettiler bizi nazik bir şekilde biz de teşekkür ettik. Zaten tebrik etmeyip ne yapacaklar, mecbur insanlar tebrik etmeye.
Bu konularla benim ilgim yok. Bizim futbolla ilgili herşeyi Sportif AŞ yapıyor. Transferle de Erden ve Başkanımız ilgileniyor. Onlar gerekli girişimleri yapıyorlar. Olur, olmaz onu göreceğiz.
Şimdi artık Şampiyonlar Ligi var. Bizim hedefimiz zaten Avrupa. 1-2 senedir geride kaldık ama bundan sonra İnşallah eski Galatasaray'ı dünyaya tanıtacağız.

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