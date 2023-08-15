Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'ın rakibi Klaksvik'i toplam skorda mağlup eden Molde oldu.

Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunu geçmesi halinde Galatasaray'ın muhtemel rakibinin belli olacağı maçta Molde, Klaksvik ile karşılaştı.

Aker Stadion'da oynanan maçı Molde 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibin gollerini Kristian Eriksen ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Martin Linnes attı.

Klaksvik ilk maçı 2-1 kazanmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Molde, 3. ön eleme turundaki her iki maçta toplam skorda önde bitirdi ve bu sonuçla Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi oldu.

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