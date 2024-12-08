Galatasaray’ı reddeden oyuncu Fenerbahçe’nin listesinde

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’ı reddeden oyuncu Fenerbahçe’nin listesinde

Fenerbahçe’nin ara transferde gündeminde olan son isim dikkat çekti. Sarı lacivertliler, sezon başındaki Galatasaray’ı reddeden Zalewski’yi listesine aldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe için transfer iddiası ortaya atıldı.

Corriere dello Sport'un haberine göre Roma, Nicola Zalewski ile ocak ayında yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.

Hatırlanacağı üzere Galatasaray sezon başında Nicola Zalewski transferi için Roma ile anlaşmış ancak oyuncuyu ikna edememişti.

Portekiz basını ise Fenerbahçe'nin son günlerde Zalewski'ye somut bir ilgi duyduğundan bahsetti.

Mourinho'nun eski öğrenici olan Polonyalı yıldızı takıma kazandırabileceği vurgulandı.

Roma altyapısında yetişen ve 2021 yılında profesyonel sözleşme imzalanan Nicola Zalewski bu sezon 13 maça çıkıp 630 dakika süre alabildi.

Son Haberler
Köşk’teki deve güreşleri iptal edildi
Köşk’teki deve güreşleri iptal edildi
Marmaris'te 24 saatte 50 metreküp yağmur yağdı
Marmaris'te 24 saatte 50 metreküp yağmur yağdı
Erzincan’da "dağ kayağı" sezonu açıldı
Erzincan’da "dağ kayağı" sezonu açıldı
Afyonkarahisar'da feci kaza! Takla atan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da feci kaza! Takla atan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti
Jandarmadan 2 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenledi
Jandarmadan 2 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenledi