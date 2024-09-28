Galatasaray'ı sarsan haber

Galatasaray’da 2015-2018 yılları arasında yöneticilik yapan iş insanı Tarık Taşar vefat etti.

Tarık Taşar’ın cenazesi 29 Eylül Pazar günü ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayretttin Paşa Camii’nden kaldırılacak.

Acı haberi duyuran sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından yaptıkları başsağlığı mesajında, “Eski yönetim kurulu üyemiz Tarık Taşar’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” sözlerini sarf etti.