Galatasaray’ı sevindirecek haber. Derrick Köhn için flaş karar çıktı

Galatasaray’a geçen sezonun devre arasında gelen Derrick Köhn beklentilerin altında kalmıştı. Hannover’den 3.3 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Alman oyuncu Süper Lig’de çıktığı 14 maçta 1 gol atarken 2 asist yaptı.

Oynadığı oyunla beklentilerin altında kalan ve Teknik Direktör Okan Buruk’un sistemine uyum sağlayamaması nedeniyle gözden çıkarılan Köhn, Alman ekiplerinden Werder Bremen’e kiralandı. Çıktığı 14 maçtaki performansı ile Alman ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alan 25 yaşındaki oyuncu için flaş karar çıktı.

Werder Bremen, Köhn2ün 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Alman basınında çıkan haberlere göre Werder Bremen yönetimi, sezon sonunda Galatasaray’ın kapısını çalmayı planlıyor.