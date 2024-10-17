Galatasaray’ı sevindirecek Osimhen kararı: Sezon sonuna kadar…

Galatasaray'ın sansasyonel transferlerinden Victor Osimhen, geleceğine dair dün çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Ocak ayında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı sorulan yıldız forvet, Galatasaray'da mutlu olduğunu açıklamıştı.

Football Insider, Osimhen’i transfer etmek isteyen Arsenal ve Chelsea’nin flaş kararını duyurdu.

Haberde Arsenal ve Chelsea'nin, Osimhen'in peşinde olduğu ancak iki takımın da Finansal Fair Play kuralları gereği oyuncu için ocak ayında harekete geçmeyeceği bildirildi.

Ara transfer döneminde Osimhen'i transfer etmenin maliyetinin 81 milyon euro (6 milyon eurosu Galatasaray'a) olduğu ve Arsenal ile Chelsea'nin bu yükün altına girmeyeceği vurgulandı.

İki takımın da Osimhen transferi için sezon sonunu bekleyeceği kaydedildi.

Galatasaray ile 4 maça çıkan 25 yaşındaki Victor Osimhen 2 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.