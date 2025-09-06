Galatasaray'ı şok eden haber

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ı şok eden haber

Şampiyonlar Ligi arifesinde Galatasaray'ı şok eden bir gelişme yaşandı.

Şampiyonlar Ligi yaklaşırken milli arada Galatasaray'ı tedirgin edecek bir gelişme yaşandı.

OSIMHEN MİLLİ MAÇTA SAKATLANDI

Sarı Kırmızılılar'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen milli maçta sakatlanarak oyundan çıktı.

osimhen.jpg

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Osimhen 36'ıncı dakikada sakatlanarak kenara geldi ve yerini Cyriel Dessers'e bıraktı.

Bu gelişme, Galatasaray cephesinde sakatlığın ciddi olabileceği yönünde büyük bir endişeye yol açtı. Ancak yıldız oyuncunun sakatlığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Son Haberler
Cumhur İttifakı ortağı tüm gerçekleri açıkladı! PKK silah bıraktı denmişti
Cumhur İttifakı ortağı tüm gerçekleri açıkladı! PKK silah bıraktı denmişti
Okul çağındaki çocukları ilgilendiriyor! Uzmanından alarm niteliğinde uyarı
Okul çağındaki çocukları ilgilendiriyor! Uzmanından alarm niteliğinde uyarı
Trabzonspor kaleci transferini bitirdi: Fenerbahçe maçında sahada!
Trabzonspor kaleci transferini bitirdi: Fenerbahçe maçında sahada!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama!
Emekli tadına bile bakamıyor! Fiyatlar cep yakıyor
Emekli tadına bile bakamıyor! Fiyatlar cep yakıyor