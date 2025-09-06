Galatasaray'ı şok eden haber

Şampiyonlar Ligi yaklaşırken milli arada Galatasaray'ı tedirgin edecek bir gelişme yaşandı.

OSIMHEN MİLLİ MAÇTA SAKATLANDI

Sarı Kırmızılılar'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen milli maçta sakatlanarak oyundan çıktı.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Osimhen 36'ıncı dakikada sakatlanarak kenara geldi ve yerini Cyriel Dessers'e bıraktı.

Bu gelişme, Galatasaray cephesinde sakatlığın ciddi olabileceği yönünde büyük bir endişeye yol açtı. Ancak yıldız oyuncunun sakatlığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.