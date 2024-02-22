Galatasaray'ı Sparta Prag'tan sonra devler bekliyor. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray, İstanbul'da 3-2 yendiği Çekya'nın Sparta Prag takımıyla bu gece deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Temsilcimize saat 23.00'te başlayacak maçta beraberlik yetiyor.
Son 16 turuna kalması halinde Galatasaray'ın karşısına çıkacak muhtemel rakipler de belli oldu.
Yarın yapılacak kura çekiminde muhtemel rakipler şöyle:
Liverpool (İngiltere)
Brighton (İngiltere)
West Ham (İngiltere)
Bayer Leverkusen (Almanya)
Rangers (İskoçya)
Slavia Prag (Çekya)
Villareal (İspanya)
Atalanta (İtalya)
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