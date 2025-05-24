Galatasaray'ı üzecek açıklama; Xhaka resmen duyurdu

Bayer Leverkusen'in 32 yaşındaki orta sahası Granit Xhaka sezonun sonu yaklaşırken Galatasaray'ın transfer gündemine gelen isimlerden biri oldu.

İSTANBUL HABERLERİ ÇIKTI

Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Xhaka'nın sezon sonunda Leverkusen'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Hatta Granit Xhaka'nın babası ve menajerinin İstanbul'a geldiği konuşulanların arasındaydı.

"BASEL'E GELECEĞİM" DEDİ

Bu akşam ağabeyi Taulant Xhaka'nın Basel'e veda maçında konuşan Granit Xhaka 'Bir Xhaka ayrılıyor ama diğeri yakında burada olacak" diyerek İsviçre ekibine transferini duyurdu. Açıklama ile birlikte oyuncunun Galatasaray'a transfer hayalleri başka bahara kaldı.

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