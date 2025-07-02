Galatasaray'ı yıkan haber: Osimhen'in beklediği takımı duyurdular

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ı yıkan haber: Osimhen'in beklediği takımı duyurdular

Galatasaray'ın bonservisini almak için yoğun çaba sarf ettiği Victor Osimhen'den sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. İtalyan basını, 26 yaşındaki golcünün kariyerine Premier Lig ekibi Chelsea'de devam etmek istediğini duyurdu.

Geçen sezon Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Victor Osimhen'in yeni takımı konusundaki belirsizlik sürüyor. Victor Osimhen, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 41 maçta 37 gol atarken 8 asist yapmış, kazanılan çifte kupada önemli rol oynamıştı. 75 milyon euro bonservis isteyen Napoli, 26 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bıraktı. Galatasaray ise Nijeryalı futbolcunun kararını vermesini bekliyor. Sarı-kırmızılılar 75 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı, oyuncuya da yıllık 18 milyon euro maaş önerdi.

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Osimhen konusunda bu gelişmeler yaşanırken İtalya basınından flaş bir iddia geldi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Victor Osimhen, Galatasaray ve Al Hilal'den gelen teklifleri reddetti. Haberde Osimhen'in kariyerine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de devam etmek istediği belirtildi.

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