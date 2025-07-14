Galatasaray'ı yıkan Osimhen gelişmesi!

Napoli'ye 75 milyon Euro'yu bulan dev bir teklif sunarak Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için şartları sonuna kadar zorlayan Galatasaray'a kötü haber geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Napoli, Galatasaray'ın 40+35 milyon Euro şeklinde yaptığı teklifi reddetti.

Galatasaray 35 milyon Euro'yu 2 taksitte ödemek istemiş ve gerekli tüm teminatları da sağlayarak Napoli'nin kapısını çalmıştı. Ancak İtalyan kulübünden gelen olumsuz geri dönüş bir kez daha sarı kırmızılı camiada hayal kırıklığı yarattı.