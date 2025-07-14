Galatasaray'ı yıkan Osimhen gelişmesi!

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Galatasaray'ı yıkan Osimhen gelişmesi!

Napoli, Galatasaray'ın Victor Osimhen için yaptığı son teklifi de reddetti.

Napoli'ye 75 milyon Euro'yu bulan dev bir teklif sunarak Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için şartları sonuna kadar zorlayan Galatasaray'a kötü haber geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Napoli, Galatasaray'ın 40+35 milyon Euro şeklinde yaptığı teklifi reddetti.

Galatasaray 35 milyon Euro'yu 2 taksitte ödemek istemiş ve gerekli tüm teminatları da sağlayarak Napoli'nin kapısını çalmıştı. Ancak İtalyan kulübünden gelen olumsuz geri dönüş bir kez daha sarı kırmızılı camiada hayal kırıklığı yarattı.

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