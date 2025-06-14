Galatasaray'ı yıkan Victor Osimhen gelişmesi! Tam bitti derken...

Transfer dönemine hızlı başlayan ve dünyaca ünlü yıldız oyuncu Leroy Sane'yi kadrosuna Galatasaray'da transfer döneminin bir numaralı gündem maddesi Victor Osimhen'in durumundaki karmaşa devam ediyor. Nijeryalı futbolcuya 15 milyon euro yıllık ücret ve 10 milyon euroluk garanti reklam anlaşması teklif eden Galatasaray, Napoli ile pazarlık ediyor.

VICTOR OSIMHEN REDDETTİ AMA YENİDEN HAREKETE GEÇTİLER

Victor Osimhen, Al Hilal tarafından kendisine teklif edilen 45 milyon euroluk teklifi reddetmişti. Suudi ekibinden gelen 5 teklifi de geri çeviren yıldız isim, bir teklif daha alabilir.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Al Hilal, Victor Osimhen için yeniden masada. Suudi Kulübü, Osimhen ile tekrar temas kurdu. Yeni bir teklif yapacak.