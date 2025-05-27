Galatasaray'ı zora sokacak iddia! Nicolo Zaniolo için darp açıklaması

Fiorentina ile Roma'nın U20 takımlarının maçında, Nicolo Zaniolo soyunma odasında rakip takım oyuncusuna yumruk attığı İtalyan basınında manşet oldu.

Roma'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray'a transfer olan, şu an Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki İtalyan futbolcunun, eski takımından bir oyuncuya yumruk attığı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ROMA'NIN NICOLO ZANIOLO AÇIKLAMASI

Fiorantina U20'nin 2-1 kazandığı maçın ardından açıklama yapan Roma Kulübü, "Yapılan incelemeye göre, maç sonrası Zaniolo'nun kulübün genç takımı olan U20 takımının soyunma odasına gittiği ve bazı altyapı oyuncularına karşı kışkırtıcı bir tavır sergilediği anlaşılmıştır. Bu karşılaşma sırasında U20 takımından iki oyuncunun fiziksel olarak darp edildiği belirtilmiştir." ifadelerini kullandı.

ZANIOLO'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Nicolo Zaniolo, "Maçın sonunda Fiorentinalı çocukları tebrik etmek için soyunma odasına gittim ve ardından Roma soyunma odasına giderek onlara 'Merhaba' demek istedim. Sonrasında sezon için tebriklerimi ilettim, ancak bana hakaret etmeye başladılar, bu yüzden durumun kötüye gitmesini önlemek için ayrılmayı tercih ettim." dedi.